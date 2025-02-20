Макар Моисеевич Вычислено 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Макар Моисеевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1798 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умер 01.12.1800 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Мать
Ирина КирилловнаВычислено 1772 ст. г.р.
Отец
Моисей Федорович28.08.1758 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798 ст.

Отец: Моисей Федорович

Мать: Ирина Кирилловна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
01.12.1800 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Причина смерти: оспа

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