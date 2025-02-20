Макар Моисеевич
мужской, родился Вычислено 1798 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умер 01.12.1800 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
МатьИрина КирилловнаВычислено 1772 ст. г.р.
ОтецМоисей Федорович28.08.1758 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798 ст.
Отец: Моисей Федорович
Мать: Ирина Кирилловна
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.12.1800 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область