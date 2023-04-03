(Бородина) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Захарьин Иван
Отец ребёнка: Захарьин Николай
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Захарьин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Емельян Николаев
Отец ребёнка: Захарьин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьин Николай
Место жительства
Неизвестно
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно