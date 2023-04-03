(Бородина) Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бородина) Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Захарьин Иван

Отец ребёнка: Захарьин Николай

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Захарьин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Емельян Николаев

Отец ребёнка: Захарьин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Николай

Место жительства
Неизвестно
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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