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Булгаков Георгий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Булгакова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
1956

Сын: Булгаков Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Булгакова Евгения Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Евгения Ильинична

Смерть
Неизвестно
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