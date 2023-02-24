Булгаков Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Булгакова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
1956
Сын: Булгаков Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Булгакова Евгения Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно