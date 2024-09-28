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Савин Александр Ксенофонтович

Место рождения

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

29.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1917

Отец: Савин Ксенофонт Осипович

Мать: Савина (Хвостова) Таисия Ивановна

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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