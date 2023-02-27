Михеева Валентина (Краснова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1950
Отец: Краснов Григорий
Мать: Краснова Мария
Рождение ребёнка
18.10.1970
Сын: Михеев Александр
Отец ребёнка: Михеев Анатолий
Рождение ребёнка
28.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Анатолий