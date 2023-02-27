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Михеева Валентина (Краснова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1950

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1950

Отец: Краснов Григорий

Мать: Краснова Мария

Рождение ребёнка
18.10.1970

Сын: Михеев Александр

Отец ребёнка: Михеев Анатолий

Рождение ребёнка
28.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Анатолий

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