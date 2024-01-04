Максимова (Ващенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Ващенко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Максимова Матрена ( Мотя ) Никаноровна

Отец ребёнка: Максимов Никанор Андреевич

Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Коробкина (Максимова) Александра Никаноровна

Отец ребёнка: Максимов Никанор Андреевич

Смерть
1915

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