Максимова (Ващенко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Максимова Матрена ( Мотя ) Никаноровна
Отец ребёнка: Максимов Никанор Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Коробкина (Максимова) Александра Никаноровна
Отец ребёнка: Максимов Никанор Андреевич
Смерть
1915