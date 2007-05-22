Бункин Борис Васильевич
Место рожденияс. Аксиньино, Московская губерния (ныне - Московская область)
Дата рождения1922
Дата смерти22.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Аксиньино, Московская губерния (ныне - Московская область)
Место жительства
С 1941
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1947 по 1950
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1950
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.2007