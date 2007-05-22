Бункин Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бункин Борис Васильевич

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Место рождения

с. Аксиньино, Московская губерния (ныне - Московская область)

Дата рождения

1922

Дата смерти

22.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Аксиньино, Московская губерния (ныне - Московская область)
Место жительства
С 1941
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1947 по 1950
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.05.2007
Москва, город федерального значения Москва
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