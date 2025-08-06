Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна
женский, родилась 15.04.1958
ОтецКовальчук Иван Игнатьевич24.09.1924 г.р.
МатьКовальчук (Осейчук) Анна Павловна05.09.1925 г.р.
Супруги
Шеметов Евгений Павлович25.05.1956 г.р.
Дети
Кирилова (Шеметова) Елена Евгеньевна25.09.1979 г.р.
Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна25.03.1985 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.09.1979
Анненское Карталинского района
Рождение ребёнка
25.09.1979
Дочь: Кирилова (Шеметова) Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Шеметов Евгений Павлович
г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
25.03.1985
Дочь: Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Шеметов Евгений Павлович
п. Большие Леуши
Рождение ребёнка
25.11.1986
Дочь: (Шеметова) Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Шеметов Евгений Павлович
п. Большие Леуши