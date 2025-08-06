Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна 15.04.1958 — найти родственников по фамилии на Familio

Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 15.04.1958

Отец
Ковальчук Иван Игнатьевич24.09.1924 г.р.
Мать
Ковальчук (Осейчук) Анна Павловна05.09.1925 г.р.
Супруги
Шеметов Евгений Павлович25.05.1956 г.р.
Дети
Кирилова (Шеметова) Елена Евгеньевна25.09.1979 г.р.
Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна25.03.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1958

Отец: Ковальчук Иван Игнатьевич

Мать: Ковальчук (Осейчук) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
08.09.1979

Муж: Шеметов Евгений Павлович

Анненское Карталинского района

Рождение ребёнка
25.09.1979

Дочь: Кирилова (Шеметова) Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Шеметов Евгений Павлович

г. Екатеринбург

Рождение ребёнка
25.03.1985

Дочь: Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Шеметов Евгений Павлович

п. Большие Леуши

Рождение ребёнка
25.11.1986

Дочь: (Шеметова) Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Шеметов Евгений Павлович

п. Большие Леуши

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