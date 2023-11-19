Бегунова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Бегунов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Бегунова Анисия Петровна
Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бегунова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Смерть
После 1795
Хариловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область