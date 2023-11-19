Бегунова Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегунова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегунов Петр Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бегунов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Бегунова Анисия Петровна

Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бегунова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Бегунов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бегунов Петр Ефремович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Смерть
После 1795
Хариловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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