Гаврилов Павел Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гаврилов Павел Матвеевич

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Иванова Клавдия АгаповнаНеизвестно г.р.
Дети
Гаврилов Леонтий Павлович1915 г.р.
Гаврилова Нина Павловна1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Василий Павлович

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Александра Павловна

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Клавдия Агаповна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гаврилов Леонтий Павлович

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гаврилова Нина Павловна

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Смерть
Неизвестно

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