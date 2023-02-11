Гаврилов Павел Матвеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Иванова Клавдия АгаповнаНеизвестно г.р.
Дети
Гаврилов Леонтий Павлович1915 г.р.
Гаврилова Нина Павловна1923 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Василий Павлович
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Александра Павловна
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Клавдия Агаповна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гаврилов Леонтий Павлович
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гаврилова Нина Павловна
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна
Смерть
Неизвестно