Гаврилов Павел Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Павел Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гаврилов Леонтий Павлович

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гаврилова Нина Павловна

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Василий Павлович

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Александра Павловна

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Клавдия Агаповна

Смерть
Неизвестно
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