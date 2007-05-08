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Танаев Николай Николаевич
Танаев Николай Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Танаев Николай Тимофеевич
1945 г.р.
Мать
Барановская Елена Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
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ИЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2007
Отец:
Танаев Николай Тимофеевич
Мать:
Барановская Елена Владимировна
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