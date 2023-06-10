Кошелева (Савельева) Просковья (Параскева) Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Савельева) Просковья (Параскева) Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1885

Дата смерти

18.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1885

Отец: Савельев Федос

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кошелева) Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

самая младшая дочка
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: (Кошелева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 63. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка
Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: Гришина (Кошелева) Любовь (Любина) Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 75. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка
Рождение ребёнка
26.01.1909

Дочь: (Кошелева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 11, метрические книги Скорбящиенской церкви с. Грачевка
Рождение ребёнка
14.03.1910

Сын: Кошелев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 18. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: (Кошелева) Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 83 метрические книги Скорбященской церкви с. Грачевка
Рождение ребёнка
04.12.1912

Дочь: (Кошелева) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 82. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка
Рождение ребёнка
26.12.1913

Дочь: Кошелева Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 93. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка. В документах (паспорт) было указано, что рождена в 1916 году
Рождение ребёнка
14.08.1919

Сын: Кошелев Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 66. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка. указано, что год рождения 1919-1922 (точный год неизвестен)
Рождение ребёнка
20.01.1921

Дочь: Кошелева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

актовая запись 7. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кошелева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич

она фактически родилась в 1925 году, а по документам её считали за анну рожденную в 1920 году
Место жительства
1948
военсовхоз "Новая Ляда", Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
18.02.1971

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