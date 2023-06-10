Кошелева (Савельева) Просковья (Параскева) Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1885
Дата смерти18.02.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Савельев Федос
Мать: не указана
Дочь: (Кошелева) Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: (Кошелева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: Гришина (Кошелева) Любовь (Любина) Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: (Кошелева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Сын: Кошелев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: (Кошелева) Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: (Кошелева) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: Кошелева Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: Кошелева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич
Дочь: Кошелева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Тимофеевич