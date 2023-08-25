Минеева Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.200
Дочь: Аникина Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Аникин Сергей Александрович
Рождение
23.10.1972
Рождение ребёнка
12.02.1991
Дочь: Минеева Дарья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Сергей Александрович