Минеева Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинеева Наталья Анатольевна

Минеева Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

200 г.р.
1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.200

Дочь: Аникина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Аникин Сергей Александрович

Рождение
23.10.1972

Отец: не указан

Мать: Зенина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1991

Дочь: Минеева Дарья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Сергей Александрович

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