(Губская) Домна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Губская) Домна Ильинична

(Губская) Домна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губский Илья Семёнович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close