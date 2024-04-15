Усольцева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Усольцев Матвей Иванович
Восприемник
29.08.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Иванович Елкин
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Усольцев Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно