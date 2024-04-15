Усольцева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Усольцев Матвей Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
29.08.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Иванович Елкин
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Усольцев Матвей Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Матвей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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