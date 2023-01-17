Плесовских Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Васса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Плесовских Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Плесовских Тимофей Ильич

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Плесовских Тимофей Ильич

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Плесовских Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Плесовских Тимофей Ильич

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Тимофей Ильич

Смерть
Неизвестно
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