Иванов Артемий Иванович 1727 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Артемий Иванович

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1727, Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

умер 1777

Дети
Володимерова Матрена Артемьевна1757 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

города Углича села Богородского помещечий крестьянин а чей неизвестно

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Володимерова Матрена Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1777

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