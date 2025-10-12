Иванов Артемий Иванович
мужской, родился 1727, Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
умер 1777
Дети
Володимерова Матрена Артемьевна1757 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Богородское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Володимерова Матрена Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1777
города Углича села Богородского помещечий крестьянин а чей неизвестно