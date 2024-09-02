(Малахова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1836
Сын: Малахов Егор
Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837
Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1837
Сын: Малахов Мартын
Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837
Рождение ребёнка
1853
Сын: Малахов Василий
Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837
Малахов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837
Малахов
Смерть
Неизвестно
Малахов