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(Малахова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837

Рождение ребёнка
07.08.1836

Сын: Малахов Егор

Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1837

Сын: Малахов Мартын

Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малахов Василий

Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов
Рождение ребёнка
1858

Сын: Малахов Тит Тимофеевич

Отец ребёнка: Малахов Тимофей Отдан В Рекруты В 1837

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов
Смерть
Неизвестно
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов

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