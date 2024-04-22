- Александра Герасимовна
Место рождения
Дата рождения01.04.1885 ст.
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1885 ст.
Отец: - Герасим Авдеевич
Бракосочетание
Около 1905 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1906 ст.
Дочь: Павла Николаевна
Отец ребёнка: - Николай Владимирович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.91-92 (Рождение №-49ж) Отец - Николай Владимирович умер до рождения дочери
Бракосочетание
12.07.1906 ст.
Муж: - Фёдор Проклович
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.
Дочь: Анна Феодоровна
Отец ребёнка: - Фёдор Проклович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.168-169 (Рождение №-46ж)
Смерть
После 1907 ст.