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- Александра Герасимовна

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

01.04.1885 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1885 ст.

Отец: - Герасим Авдеевич

Мать: не указана

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1905 ст.

Муж: - Николай Владимирович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.05.1906 ст.

Дочь: Павла Николаевна

Отец ребёнка: - Николай Владимирович

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.91-92 (Рождение №-49ж) Отец - Николай Владимирович умер до рождения дочери
Бракосочетание
12.07.1906 ст.

Муж: - Фёдор Проклович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.

Дочь: Анна Феодоровна

Отец ребёнка: - Фёдор Проклович

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.168-169 (Рождение №-46ж)
Смерть
После 1907 ст.
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