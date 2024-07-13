Струнников Порфирий Матвеевич 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Струнников Порфирий Матвеевич

Место рождения

Дубники, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубники, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
05.02.1878 ст.

Жена: Надежда Полуэктовна

Кохма, Кохма, Ивановская область
Жених: деревни Дубников крестьянский сын Порфирий Матвеев Струнников (19 лет) , православного вероисповедания, первым браком. Невеста: села Стромихино крестьянская дочь Надежда Полуевктова (17 лет), п... Показать все
Поручитель
05.02.1878 ст.
Кохма, Кохма, Ивановская область
Поручители по жениху: крестьяне деревни Дубников Ефрем Петров и Севастиан Назаров Струнниковы. ГАИО, Фонд 238, О.2, Д.3В, Л.507об-508
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.

Сын: Струнников Михаил Порфирьевич

Мать ребёнка: Надежда Полуэктовна

Дубники, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Родители: деревни Дубников крестьянин Порфирий Матвеев Струнников и законная жена его Надежда Полевктова, оба православные. ГАИО, Фонд 238, О.2, Д.3Б, Л.103об-104
Смерть
Неизвестно

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