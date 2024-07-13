Струнников Порфирий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1878 ст.
Жена: Надежда Полуэктовна
Жених: деревни Дубников крестьянский сын Порфирий Матвеев Струнников (19 лет) , православного вероисповедания, первым браком. Невеста: села Стромихино крестьянская дочь Надежда Полуевктова (17 лет), п... Показать все
Поручитель
05.02.1878 ст.
Поручители по жениху: крестьяне деревни Дубников Ефрем Петров и Севастиан Назаров Струнниковы. ГАИО, Фонд 238, О.2, Д.3В, Л.507об-508
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.
Сын: Струнников Михаил Порфирьевич
Мать ребёнка: Надежда Полуэктовна
Родители: деревни Дубников крестьянин Порфирий Матвеев Струнников и законная жена его Надежда Полевктова, оба православные. ГАИО, Фонд 238, О.2, Д.3Б, Л.103об-104
Смерть
Неизвестно