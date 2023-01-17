Ильин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1939

Дочь: Кочеткова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Ильина Таисия Григорьевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Таисия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Таисия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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