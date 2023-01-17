Ильин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1939
Дочь: Кочеткова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Ильина Таисия Григорьевна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Таисия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно