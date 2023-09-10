Шаргаева Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаргаева Дарья Ефимовна

Шаргаева Дарья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаргаев Никита Исаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шаргаев Иван Никитич

Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич

Иозефовка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шаргаева Мария Никитична

Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шаргаев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Юдакова (Шаргаева) Анна Никитична

Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич

Иозефовка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.