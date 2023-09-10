Шаргаева Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шаргаев Иван Никитич
Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шаргаева Мария Никитична
Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Юдакова (Шаргаева) Анна Никитична
Отец ребёнка: Шаргаев Никита Исаевич
Смерть
Неизвестно