Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дойникова Фекла Данииловна
Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дойникова Авдотья Данииловна
Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дойников Алексей Даниилович
Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дойникова Дарья Ильична
Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дойникова Авдотья Ильична
Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич
Смерть
Неизвестно