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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Даниил Ильич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дойникова Фекла Данииловна

Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дойникова Авдотья Данииловна

Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дойников Алексей Даниилович

Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дойникова Дарья Ильична

Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дойникова Авдотья Ильична

Отец ребёнка: Дойников Даниил Ильич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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