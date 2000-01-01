Асельдеров Сиражутдин Абдулкадырович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Татув Сиражутдиновна
Мать ребёнка: Айна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Мать ребёнка: Асельдерова Аида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Умьяханум Сиражутдиновна
Мать ребёнка: Асельдерова Аида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асельдерова Аида