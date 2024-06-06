Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суханов Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно