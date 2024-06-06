Акулина Михайловна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1790 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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