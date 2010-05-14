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(Шарыпова) Александра Петровна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

14.05.2010

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Шарыпов Пётр Сергеевич

Мать: Шарыпова Людмила Константиновна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Соломон Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Соломон Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
14.05.2010
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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