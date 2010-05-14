(Шарыпова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1927
Дата смерти14.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Рождение ребёнка
25.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Соломон Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Соломон Яковлевич
Смерть
14.05.2010