Зенкова (Тумашова) Устинья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Зенков Агафон Емельянович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Катерина Агафоновна
Отец ребёнка: Зенков Агафон Емельянович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Зенков Агафон Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1858