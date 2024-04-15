Зенкова (Тумашова) Устинья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова (Тумашова) Устинья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зенков Иван Агафонович

Отец ребёнка: Зенков Агафон Емельянович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Катерина Агафоновна

Отец ребёнка: Зенков Агафон Емельянович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Зенков Федор Агафонович

Отец ребёнка: Зенков Агафон Емельянович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1858
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