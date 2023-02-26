Евдокия Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Меркул Евсевьевич
Отец ребёнка: Евсевий Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калин (Каленик) Евсевьевич
Отец ребёнка: Евсевий Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Евсевьевна
Отец ребёнка: Евсевий Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михай Евсевьевич
Отец ребёнка: Евсевий Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Евсевьевич
Отец ребёнка: Евсевий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсевий Федоров
Смерть
Неизвестно