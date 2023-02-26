Евдокия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Меркул Евсевьевич

Отец ребёнка: Евсевий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калин (Каленик) Евсевьевич

Отец ребёнка: Евсевий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Евсевьевна

Отец ребёнка: Евсевий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михай Евсевьевич

Отец ребёнка: Евсевий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Евсевьевич

Отец ребёнка: Евсевий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсевий Федоров

Смерть
Неизвестно
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