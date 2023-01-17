Щербинина (Теплова) Евдокия Сафроновна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Теплов Софроний Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1877
Рождение ребёнка
26.09.1887 ст.
Дочь: Елисеева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Щербинин Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербинина Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Щербинин Андрей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно