Щербинина (Теплова) Евдокия Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Теплова) Евдокия Сафроновна

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Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Теплов Софроний Васильевич

Мать: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.07.1877

Муж: Щербинин Андрей Прокопьевич

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1887 ст.

Дочь: Елисеева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Щербинин Андрей Прокопьевич

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербинина Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Щербинин Андрей Прокопьевич

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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