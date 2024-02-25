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Ермолина Наталия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1981

Отец: не указан

Мать: Булатова Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Юрий Александрович

Рождение ребёнка
07.03.1999

Дочь: Рубцова (Орлова) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Орлов Максим

Рождение ребёнка
03.01.2010

Сын: Ермолин Марк Юрьевич

Отец ребёнка: Ермолин Юрий Александрович

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