Ермолина Наталия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1981
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1999
Дочь: Рубцова (Орлова) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Орлов Максим
Рождение ребёнка
03.01.2010
Сын: Ермолин Марк Юрьевич
Отец ребёнка: Ермолин Юрий Александрович