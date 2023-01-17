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Аввакумов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968

Отец: Аввакумов Владимир Иванович

Мать: Аввакумова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
27.02.1990

Дочь: Аввакумова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Аввакумова Марина Леонардовна

Пуксинка, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1994

Сын: Аввакумов Антон Александрович

Мать ребёнка: Аввакумова Марина Леонардовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аввакумова Марина Леонардовна

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