Аввакумов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1968
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968
Рождение ребёнка
27.02.1990
Дочь: Аввакумова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Аввакумова Марина Леонардовна
Пуксинка, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1994
Сын: Аввакумов Антон Александрович
Мать ребёнка: Аввакумова Марина Леонардовна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно