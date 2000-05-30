Мягченко (Высоцкая) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченко (Высоцкая) Александра Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1915

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягченко Александр Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.05.2000
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