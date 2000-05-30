Мягченко (Высоцкая) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1915
Дата смерти30.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мягченко Александр Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.05.2000