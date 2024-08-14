Гольцова (Другова) Евфимия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гольцов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Гольцов Василий Иванович
Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гольцов Хрисанф Васильевич
Отец ребёнка: Гольцов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно