Гольцова (Другова) Евфимия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольцова (Другова) Евфимия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гольцов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Гольцов Василий Иванович

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гольцов Хрисанф Васильевич

Отец ребёнка: Гольцов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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