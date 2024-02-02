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Левендеева (Утин) Агафья Андреевна
Левендеева (Утин) Агафья Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Утин Андрей Михайлович
1885 г.р.
Мать
Утина (Микка) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Утин Андрей Михайлович
Мать:
Утина ?
Смерть
Неизвестно
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