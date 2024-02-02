Левендеева (Утин) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левендеева (Утин) Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Утин Андрей Михайлович

Мать: Утина ?

Смерть
Неизвестно
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