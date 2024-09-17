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Кашин Евтихий Кирикович

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.08.1884

Дата смерти

03.10.1884

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1834 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1884

Отец: Кашин Кирик Михайлович

Мать: Елена Ивановна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 31
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
11.08.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 35
Смерть
03.10.1884
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 37

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