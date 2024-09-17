Кашин Евтихий Кирикович
Место рождения
Дата рождения11.08.1884
Дата смерти03.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1884
Отец: Кашин Кирик Михайлович
Мать: Елена Ивановна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 31
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.08.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 35
Смерть
03.10.1884
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 37