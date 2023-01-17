Галлимова Хайритдината Мухаметшарифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Муфтахитдинов Ахматзян Мифтахитдинович
Отец ребёнка: Галлимов Мифтахитдин
Салихово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно