Галлимова Хайритдината Мухаметшарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галлимова Хайритдината Мухаметшарифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Муфтахитдинов Ахматзян Мифтахитдинович

Отец ребёнка: Галлимов Мифтахитдин

Салихово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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