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(Вьялкина) Наталья Игоревна
(Вьялкина) Наталья Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.05.1957
Пол
Женский
Отец
Вьялкин Игорь Матвеевич
1925 г.р.
Мать
Вьялкина Полина Аверьяновна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1957
Отец:
Вьялкин Игорь Матвеевич
Мать:
Вьялкина Полина Аверьяновна
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