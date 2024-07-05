Катценелленбоген Meshullam A.B.D. Kedainiai Zalman 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катценелленбоген Meshullam A.B.D. Kedainiai Zalman

Место рождения

Lithuania

Дата рождения

1720

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Мать: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenpogen Moses A.B.D. Vilkija Mordecai

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rabinowitz (Katzenellenpogen) Bathsheba

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenpogen Menachem A.B.D. Kedainiai Nahum

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1771
Похороны
1771

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