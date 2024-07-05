Катценелленбоген Meshullam A.B.D. Kedainiai Zalman
Место рожденияLithuania
Дата рождения1720
Дата смерти1771
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Katzenellenpogen Moses A.B.D. Vilkija Mordecai
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rabinowitz (Katzenellenpogen) Bathsheba
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Katzenellenpogen Menachem A.B.D. Kedainiai Nahum
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1771
Похороны
1771