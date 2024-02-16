Чернов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти22.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Чернов Николай
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Чернова Пулькина Пелагея Петровна
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1928
Мать ребёнка: Чернова Пулькина Пелагея Петровна
Муранка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1942