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Чернов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

22.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Чернов Николай

Мать: Чернова Александра Паникановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чернов Николай Иванович

Мать ребёнка: Чернова Пулькина Пелагея Петровна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Чернов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чернова Пулькина Пелагея Петровна

Муранка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Пулькина Пелагея Петровна

Смерть
22.11.1942
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