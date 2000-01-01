Лихачёв Василий Ксенофонтович
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения27.02.1871
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1871
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
05.02.1889
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1889
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Евгеньевна
Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Лихачёв Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Евгеньевна
Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
30.08.1894
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Евгеньевна
Плоска (ныне не существует)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1910