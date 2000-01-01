Лихачёв Василий Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Василий Ксенофонтович

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

27.02.1871

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1871

Отец: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Лихачёва Пелагия Самсоновна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
05.02.1889

Жена: Лихачёва Агриппина Евгеньевна

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1889

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Евгеньевна

Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Лихачёв Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Евгеньевна

Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
30.08.1894

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Евгеньевна

Плоска (ныне не существует)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1910
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