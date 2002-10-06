Иванова (Михалева) Ираида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Михалева) Ираида Трофимовна

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Место рождения

Курган

Дата рождения

20.12.1919

Дата смерти

06.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919

Отец: Михалев Трофим

Мать: Михалева Ольга Герасимовна

Курган
Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Великанова Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки, Почетный гражданин города Омска
Работа или профессия
Неизвестно
главный хормейстер ГОРНХ, почетный гражданин г.Омска, руководитель Городского Сводного Хора Ветеранов
Смерть
06.10.2002
Омск
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