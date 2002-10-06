Иванова (Михалева) Ираида Трофимовна
Место рожденияКурган
Дата рождения20.12.1919
Дата смерти06.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919
Отец: Михалев Трофим
Курган
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Великанова Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки, Почетный гражданин города Омска
Работа или профессия
Неизвестно
главный хормейстер ГОРНХ, почетный гражданин г.Омска, руководитель Городского Сводного Хора Ветеранов
Смерть
06.10.2002
Омск