Соколов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1917
Дочь: Соколова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Мария Александровна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Анна Михайловна Соколова Апухлицы отец крестьянин Михаил Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно