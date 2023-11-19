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Соколов Михаил Семенович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1917

Дочь: Соколова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Мария Александровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Анна Михайловна Соколова Апухлицы отец крестьянин Михаил Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно

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