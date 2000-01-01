Чередова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1662 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Чередов Степан Афанасьев

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Александров

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Чередов Кирилл Афанасьев

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Александров

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Чередов Михаил Афанасьев

Отец ребёнка: Чередов Афанасий Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Афанасий Александров

Смерть
Неизвестно
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