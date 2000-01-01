Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902

Отец: Григорий

Мать: Кочетова Марфа

Смерть
Неизвестно
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