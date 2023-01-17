(Девяшина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Девяшина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930

Отец: Девяшин Евлампий Егорович

Мать: Девяшина Анфуза

Рождение ребёнка
30.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунин Михаил Гаврилович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунин Михаил Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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