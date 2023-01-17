(Девяшина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930
Отец: Девяшин Евлампий Егорович
Мать: Девяшина Анфуза
Рождение ребёнка
30.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мунин Михаил Гаврилович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно