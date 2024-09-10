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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинтьев Зеновий Агафонов

Рождение ребёнка
22.02.1814

Сын: Акинтьев Василий Зеновьев

Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Акинтьева) Авдотья Зеновьева

Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Акинтьев Андрей Зеновьев

Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов

Рождение ребёнка
10.04.1823

Сын: Акинтьев Петр Зеновьев

Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов

Рождение ребёнка
01.06.1830

Сын: Акинтьев Федор Зеновьев

Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Акинтьева) Анна Зеновьева

Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов

Смерть
Неизвестно

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