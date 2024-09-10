Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1814
Сын: Акинтьев Василий Зеновьев
Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Акинтьева) Авдотья Зеновьева
Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов
Рождение ребёнка
10.04.1823
Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов
Рождение ребёнка
01.06.1830
Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Акинтьева) Анна Зеновьева
Отец ребёнка: Акинтьев Зеновий Агафонов
Смерть
Неизвестно