Кубарева Полина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубарева Полина Андреевна

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Место рождения

Тейково, Тейково, Ивановская область

Дата рождения

21.10.2011

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2011

Отец: Кубарев Андрей Борисович

Мать: Хохрякова Елена Валерьевна

Тейково, Тейково, Ивановская область
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