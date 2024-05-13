Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1948
Дочь: Сухих Людмила
Мать ребёнка: Дуся (Светлана)
Рождение ребёнка
03.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дуся (Светлана)
Смерть
Неизвестно