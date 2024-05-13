Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1948

Дочь: Сухих Людмила

Мать ребёнка: Дуся (Светлана)

Рождение ребёнка
03.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дуся (Светлана)

Смерть
Неизвестно

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