Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Федор Васильев

Мать: Ульяна Родионова

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