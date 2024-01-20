Скакун Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скакун Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скакун Антонина

Мать ребёнка: Скакун Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Филарет

Мать ребёнка: Скакун Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Иван

Мать ребёнка: Скакун Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Николай Максимович

Мать ребёнка: Скакун Елена

Смерть
Неизвестно

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